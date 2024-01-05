مدينة الزينية بالأقصر تنفذ إزالة لشدات خشبية لصب مبانى وأدوار بالمخالفة للقانون

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

ومن جانبه أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال محافظة الأقصر، عن قيام الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بقيادة يوسف السناري رئيس القرية، ورمضان حسن وسامى جاد الكريم سكرتيري القرية، وعماد أنور مسؤول القسم الفنى، وبإشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز، بإزالة شدة خشبية لصب الدور الأول علوى خارج الحيز العمرانى على مساحة 70 متر تقريباً.

ويضيف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه تم التعامل على الفور بإزالة الشدة الخشبية بمعرفة المواطن وتم تحرير محضر إزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المتابعة الدورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

وفى نفس السياق تلاحظ وجود حالة تعدى عبارة عن شدة خشبية لصب الدور الثالث علوى خارج الحيز العمراني، فتم التعامل على الفور بإزالة الشدة الخشبية بمعرفة المواطن، وتم تحرير محضر إزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.