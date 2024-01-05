اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة

الجمعة، 05 يناير 2024 09:51 م
محافظ الدقهلية: توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية
الدقهلية- شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة، منسق مشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لاعمال المشروعات بالمنطقة، والتي تقام  بنطاق مركز طلخا بالمحافظة، وأوضح "مختار" أن المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 51 فدان بإستثمارات تتخطي 3 مليار جنيه، وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى.

وأشار "مختار" إلى أن المشروع مستهدف تنفيذة علي مرحلتين، الأولي تشمل مولات تجارية وسينيمات وملاهي وأماكن ترفيهية والمرحلة الثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية، وقال "مختار"، إن المتابعة والمعاينة علي الطبيعة تستهدف الوقوف علي معدلات  التنفيذ لجميع اعمال المشروع وموقف توصيل المرافق وتذليل أي معوقات طارئة للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية.

وأضاف "مختار"، أن المنطقة اللوجيستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا"مول المنصورة "ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية ويراعي المشروع كافة الابعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني محافظة الدقهلية، كما أضاف "مختار"، أنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع بمعدلات تنفيذ تصل نسبتها الي 100%، وتم عمل محطة رفع صرف صحي خاصة للمشروع وتم توصيل المياة وايضا تم عمل كابلات فايبر وجاري حاليا استكمال توصيل الغاز.

وأكد "مختار"، أن التعاون والتنسيق مستمر مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع والاجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.
 
من جانبها، قالت مدير عام المرافق منسق المشروع، إنه تم تنفيذ تغطية للمروي المائي بمحيط موقع المشروع لاظهاره بمظهر جمالي ويتم استغلال المساحة بزراعتها بزراعات جمالية لمراعاة الابعاد البيئية كما تم تنفيذ خزان مياه للحرائق طبقا لمعايير الحماية المدنية واضافت ان معدلات تنفيذ اعمال الانشاءات تسير وفقا للمخطط لها، والمعاينة علي الطبيعة لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات بالمنطقة تمت بالتعاون مع شركة مراكز للتطوير العقاري، المدير التنفيذي للمشروع من خلال فريق عمل بإشراف المهندس محمد عبدالعزيز مدير المشروع.
 
وأضافت أنه سبق محافظ الدقهلية عقد عده اجتماعات من خلال الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بمشاركة وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركات المرافق ووكلاء وزارة التموين، والزراعة والري ورئيس مركز ومدينة طلخا لتذليل كافة المعوقات للمشروع والتأكد من توصيل المرافق وانجاز المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد للانتهاء منه.
 
وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة التموين، وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع.
 
 
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (1)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (2)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (3)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (4)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (5)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (6)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (7)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (8)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية

توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية (9)
توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية
 
 






الدقهلية

محافظ الدقهلية

المنطقة اللوجستية

مشروعات الدقهلية




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