محافظ الدقهلية: توصيل المرافق لمشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة

الدقهلية- شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة، منسق مشروع المنطقة اللوجستية التجارية الجديدة بالدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لاعمال المشروعات بالمنطقة، والتي تقام بنطاق مركز طلخا بالمحافظة، وأوضح "مختار" أن المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 51 فدان بإستثمارات تتخطي 3 مليار جنيه، وتتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى.

وأشار "مختار" إلى أن المشروع مستهدف تنفيذة علي مرحلتين، الأولي تشمل مولات تجارية وسينيمات وملاهي وأماكن ترفيهية والمرحلة الثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية، وقال "مختار"، إن المتابعة والمعاينة علي الطبيعة تستهدف الوقوف علي معدلات التنفيذ لجميع اعمال المشروع وموقف توصيل المرافق وتذليل أي معوقات طارئة للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية.

وأضاف "مختار"، أن المنطقة اللوجيستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا"مول المنصورة "ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامة والصحة المهنية ويراعي المشروع كافة الابعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني محافظة الدقهلية، كما أضاف "مختار"، أنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع بمعدلات تنفيذ تصل نسبتها الي 100%، وتم عمل محطة رفع صرف صحي خاصة للمشروع وتم توصيل المياة وايضا تم عمل كابلات فايبر وجاري حاليا استكمال توصيل الغاز.