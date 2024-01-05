محافظ الأقصر يقدم التهنئة لأطفال الأقباط بقدوم عيد الميلاد المجيد.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر و محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.