محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال التطوير بشارع السلطان حسين

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

واصلت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير وتعديل المحاور المرورية بمنطقة شارع السلطان حسين وشارع الجيش؛ وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتطوير وتجميل المحاور الرئيسية وأماكن تنزه المواطنين، بالإضافة إلى المواقع الجماهيرية على مستوى محافظة الإسماعيلية.

حيث كان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ممشى شارع "السلطان حسين" بداية من(الممر القديم" حتى شارع محمد علي.

وقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير عام المديرية، بتغير بلاط الشارع القديم، والذي مر على تركيبه ما يزيد عن 25 عام.

وقال الشيمي أن أعمال التطوير الخاصة بشارع السلطان حسين، تتضمن تطوير المسطحات الخضراء بالشارع، وتركيب "برجولات" خشبية على امتداد الشارع، كاستراحات جلوس للمواطنين، فضلًا عن أعمال تعديل الإضاءة، وتعديل مسارات المرور على جانبي الشارع.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بفتح شارع الجيش من شارع السلطان حسين حتى نهايته على أن يتم تغيير البلاط وتركيب بلاط جديد وضبط المناسيب، وتغير الصرف الصحي بوصلة شارع الجيش، بالإضافة إلى إنشاء غرف تفتيش وأخرى لصرف مياه الأمطار، بما يحافظ على صورة وشكل شارع الجيش القديم، وهو بلاط "الإنترلوك" مع فتحه لسير السيارات في اتجاه واحد موازي ومعاكس لشارع محمد علي؛ وذلك تيسيرًا وتخفيفًا على المواطنين لحركة المرور بحيِّ الأفرنج بالإسماعيلية.