محافظة الجيزة توجه 7 نصائح لقائدى الدراجات النارية

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة استقبال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغات الطوارئ من المواطنين، وذلك بالتعاون مع شرطة النجدة وهيئة الإسعاف إضافة إلى جهات المرافق والصحة والتضامن الاجتماعي.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنه وفق الإحصاءات الشهرية التي رصدتها الإدارة العامة للأزمات والخاصة بانقلاب وتصادم الدراجات النارية (الموتوسيكل)، نناشد المواطنين اتباع بعض الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الحادث، وذلك على النحو التالي:

- ارتداء الخوذة.

- فحص دراجتك قبل كل رحلة (المصابيح الأمامية والخلفية - إشارات الانعطاف - المكابح - الوقود - الزيت - ضغط الإطارات -المرايا - المقاود).

- الالتزام بقواعد المرور.

- عدم تناول المخدرات أو الكحوليات عند الركوب (ضرورة معرفة الأعراض الجانبية للأدوية الموصوفة طبيًا سواء النعاس او الدوخة وبطئ رد الفعل).

- ابق مرئيًا على الطريق خاصة في الظروف الجوية السيئة وارتداء ملابس عاكسة في الظلام لسهولة رؤيتها.

- مراجعة أحوال الطقس باستمرار لاسيما خطورة قيادة دراجتك في ظروف مبللة.

- ترك مسافة آمنة بنحو 4 ثوان من السيارة التي أمامك.