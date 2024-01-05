ماكرون يترأس مراسم تأبين جاك ديلور "رمز توحيد أوروبا"

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ترأس الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ حفل تأبين تكريما لرئيس المفوضية الأوروبية الأسبق الراحل جاك ديلور الذى وافته المنية فى 27 ديسمبر الماضي، والذى يعد مهندس أوروبا الموحدة وأحد الآباء المؤسسين للمشروع التاريخى للعملة الموحدة (اليورو).



وخلال حفل التكريم الوطنى الفرنسي، أثنى ماكرون على مسيرة جاك ديلور الذى لم يكل أبدا من التصالح وإيجاد البدائل وبناء الجسور.



وأشاد ماكرون بالمسار الذى انتهجه ديلور، باعتباره شخصا قام "بتصالح فرنسا مع أوروبا ومع مستقبلها"، مضيفا أن جاك ديلور تولى رئاسة المفوضية الأوروبية و"تولى مصير القارة بأكملها، فقد أسهم فى رسم وجه أوروبا خطا تلو الآخر".