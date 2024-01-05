ماذا قدمت الدولة لعلاج أهالى البحيرة من الفيروسات.. صور

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن المبادرات الرئاسية التى أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لابد نذكر بكل فخر المبادرات الطبية العاجلة التى استهدفت ملايين المواطنين بكافة مناطق الجمهورية وأنقذت أرواح الآلاف من المرضى إضافة إلى تقديم العناية والرعاية الصحية لكافة الفئات الإجتماعية التى عانت لعقود طويله من التهميش والحرمان.

وشهدت محافظة البحيرة، جهودا مكثفة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية .

ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وتشمل منظومة المبادرات الرئاسية فى القطاع الطبى مواجهة الأمراض المزمنة والأورام السرطانية وأمراض الكلى والكبد والقلب والكثير من الأمراض التى كان من الصعب علاجها مثل فيروس س الذى كان يفتك بجسد ملايين المصريين خاصة فى المناطق الريفية.

ولم تقتصر المبادرات الرئاسية الطبية على مرحلة العلاج فقط بل تعدت ذلك للكشف المبكر وفحص الحالات بشكل مبكر لمواجهة تلك الأمراض وعلاجها فى مراحلها الأولى .

وتأتى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية من أهم المبادرات الطبية التى تم تنفيذها بمحافظة البحيرة لعلاج أورام الرئة والبروستاتا والقولون و عنق الرحم.

وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأورام وذلك قبل تصاعد المرض عن طريق ملء استبيان من خلال موقع 100 مليون صحة أو عن طريق الخط الساخن أو التوجه لأقرب وحدة صحية تمهيدا لتوجيه المريض للعلاج المناسب.

ومن أشهر المبادرات الطبية الرئاسية، مبادرة القضاء على فيروس س والكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية والتى تم استفاد منها 3مليون و580 شخص بمراكز البحيرة الذين عانوا طويلا من أثار الفيروسات الكبدية.

كما تعد مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى من المبادرات الرئاسية الهامة والتى تم فحص خلالها 274الف مواطن من المستهدفين بمحافظة البحيرة.

وشهدت محافظة البحيرة إنطلاق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والتى تضم من خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وبلغ إجمالى عدد السيدات اللاتى أجرين الفحوصات منذ انطلاق المبادرة 2 مليون و711 ألفا سيدة بنطاق المحافظة، كما تم إحالة عدد 54724 لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

كما انطلقت مؤخرا المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بمحافظة البحيرة والتى تستهدف جميع المواطنين المقبلين على الزواج بهدف الكشف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتقدم المبادرة عدة خدمات منها "فحص طبى شامل - فحص معملى - تحديد الفصيلة - تحديد معامل ريسوس - تحديد نسبه الهيموجلوبين".

كما تستهدف المبادرة اكتشاف بعض الأمراض الغير ساريه منها الضغط ومرض السكرى ومرض السمنة وكذلك اكتشاف بعد الأمراض الفيروسيه منها الالتهاب "الكبدى الفيروسى بيHBV - الالتهاب الكبدى الفيروسى سى HCV - فيرس نقص المناعة البشرى المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدزAIDS - انيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية".

وتضم المبادرة أيضا، إجراء إستبيان نفسى يقيس القدرة على القيام بالوظائف العاديه والظواهر الجديدة التى تؤثر على الحالة النفسية، مع توفير خدمة المشوره للوقاية من الأمراض الغير سارية والحد من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنتقله من الأم للجنين.

وتشتمل برامج المبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال والعناية بصحة الأم والجنين إضافة إلى 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

وتعد مبادرة الاستشارات الطبية عن بعد أو خدمة "التلى ميدسين" من أهم المبادرات الرئاسية فى القطاع الطبى التى تستهدف تقديم خدمات طبية متقدمة ذات جودة عالية بالمناطق النائية من خلال 8 مراكز طبية بمستشفيات إيتاى البارود وكفر الدوار ورشيد وحميات دمنهور وأبو حمص والرحمانية وصدر دمنهور والنوبارية بمشاركة أساتذة الطب والاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية من خلال ربط طبيب الوحدة بالطبيب الاستشارى لوصف الحالة بشكل دقيق.

وتعتبر المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية من أهم المبادرات الحيوية العاجلة التى تؤثر على حياة المواطنين والتى بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 56 الف شخص تم إجراء العمليات الجراحية لهم .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن هناك خطة متكاملة لتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية بالمحافظة.

وأضافت أن المبادرات الرئاسية تم تنفيذها بنجاح غير مسبوق واستفاد منها كافة المواطنين خاصة بالمناطق النائية والاكثر احتياجا.

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية وتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التى تعد نقلة نوعية لصحة أهالى البحيرة، مضيفا أنه تم توفيرالمستلزمات الطبية والأدوية بكميات كافية لتنفيذ المبادرات الرئاسية وكذلك توفير القوى البشرية اللازمة لكافة المبادرات الطبية العاجلة.



100 مليون صحة



100 يوم صحة بالبحيرة



إحدى القوافل الطبية



العيادات الشمالة بالبحيرة



القوافل الطبية المجانية



القوافل الطبية والعيادات الشاملة بالبحيرة



القوافل العلاجية الشاملة بمحافظة البحيرة



فحص وعلاج المرضى مجانا



فحص وعلاج المواطنين بالمجان



قافلة طبية بالبحيرة



قوافل طبية