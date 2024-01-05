اليوم السابع
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للمشترى والبائع.. معلومات مهمة بعقد شراء سيارة مستعملة تضمن حقك

الجمعة، 05 يناير 2024 05:40 ص
للمشترى والبائع.. معلومات مهمة بعقد شراء سيارة مستعملة تضمن حقك سيارة ـ أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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الكثير من المواطنين يلجأ دائما للبحث عن سيارة تناسب احتياجاته مستعملة، وذلك نتيجة الارتفاع الذى يشهده السوق المصرى فى أسعار السيارات هذا العام، ويقدم "اليوم السابع" معلومات يجب توافرها بعقد البيع الابتدائى لشراء سيارة مستعملة.

1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقى.

2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.

3- يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.

4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الإجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقًا، أو دفع مبلغ معين منصوص عليه فى حالة عدم إتمام البيع".

5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.

6- مطابقة اسم البائع للأسم المذكور فى الرخصة فى حالة (رخصة مالك).

7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.

8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.

9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.

10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.







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عقد بيع سيارة

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