للمراهقين.. خيارات غذائية أساسية لا يخلو منها نظامك الغذائى أهمها الكالسيوم

كتبت مروة محمود الياس

فترة المراهقة أحد أهم الفترات التي يبنى فيها الجسم جيدا، تتبلور الأعصاب والعضلات بشكل أعمق من مرحلة الطفولة، يبدأ الجسم في إظهار حاجته للمزيد من الطعام والشراب والمكملات المفيدة، التي تساعده على البناء والقوة والنشاط والتمتع بالمزيد من الطاقة.

ذكر تقرير نشر في موقعrasing children المعني بصحة الأطفال والمراهقين، أن طعام المراهق في مرحلة المراهقة هام جدا وضروري لبناء عضلاته، ولتقويته ولإعطائه الطاقة التي يحتاجها، كذلك لتقوية أعصابه وقدرته على بذل المجهود وتحمل التغيرات الهرمونية التي تحدث له في تلك الفترة.

من المهم في تلك الفترة الاعتماد على الحبوب التي تعزز الطاقة عند المراهق، كذلك تساعد على تطور دماغه ونموه وقدرته على التعلم والحفظ وتعزز من مهاراته الجسدية أيضا، ومن أهم تلك الحبوب المهمة الكسكسي والأرز، وكذلك المكرونه والخبز الأسمر، والمنتجات المصنوعة من دقيق الشوفان والذرة، وغيرها من الأطعمة المفيدة ويفضل أن تكون من الحبوب الكامله لأنها تعزز من الشبع والطاقة.

من الأفضل أيضا، أن يتناول المراهق منتجات الألبان منخفضة الدسم لأنها مصدر هام وضروري للكالسيوم والبروتين في الوقت ذاته، فهي تساعد في تعزيز الطاقة في مرحلة البلوغ وبناء الأعصاب وتقويتها وكذلك تقوية العظام.

لابد من دخول البروتين والخضراوات وخلطهما معا في تلك المرحلة الهامة، لتعزيز القوة البدنية والعضلية، وكذلك إضافة العناصر الغذائية والفيتامينات المختلفة للطعام وإمداد الجسم بها وبالتالي يتمتع المراهق بالطاقة والقوة والرشاقة في الوقت ذاته، مع قوة الاعصاب.

السكريات على المراهق أن يحصل عليها من خلال مصادرها الطبيعية، وهي الفاكهة المصدر الأولى والهام للسكر، لتعزيز الطاقة والنشاط والحيوية أيضا.