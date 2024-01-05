للأمهات.. اعرفى فترة ظهور الأسنان الدائمة لطفلك ومتى تلجأين للطبيب

كتبت إيناس البنا

تبدل الأسنان هي مرحلة صعبة تمر عل الطفل لاستبدال الأسنان اللبنية بأخرى دائمة، وقد تتساءل الأمهات عن السن الطبيعى لتبديل أسنان طفلها، ومتى يعتبر أنه متأخر في ظهور الأسنان الدائمة.

في هذا الإطار أوضح الدكتور محمد عبد الرحمن استشارى طب وجراحة الأسنان جامعة عين شمس، أن الأسنان الدائمة تبدأ في الظهور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من خلع الأسنان اللبنية التي ستحل محلها هذه الأسنان الجديدة، ولكن في حالة تأخر ظهور السن الدائم لمدة تزيد عن 6 أشهر، فينصح بالذهاب إلى طبيب، فعند سقوط إحدى الأسنان في عمر العاشرة مثلا، من الطبيعي أن يظهر السن الدائم خلال 6 أشهر من سقوطه.

من أهم أسباب عدم ظهور الأسنان الدائمة ، كما أوضح استشارى الأسنان في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، عدم وجود مساحة كافية في الفك ، أو فقدان الاسنان اللبنية قبل اوانها ، أو وجود اسنان زائد، زياده سمك اللثة، سوء التغذية، أو بعض العوامل الوراثية.

وأضاف الطبيب أن علاج هذه المشكلة تتمثل في عده اختيارات على حسب السبب المسبب لتأخر الظهور ومن ضمنها تقويم الاسنان، التدخل الجراحى في بعض الحالات، أو خلع بعض الأسنان، مشيرا إلى أنه لا توجد وقاية لتلك الحالة، ولكن يجب تذكر موعد سقوط الأسنان اللبنية وحساب موعد ظهورها أو تأخيرها حتى يسهل على الطبيب معرفة طريقة العلاج المناسبة على حسب حالة كل طفل.