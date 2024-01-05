اليوم السابع
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لكل المناسبات.. معلمة بالشرقية تصنع أشكالا فنية من الخرز ومخلفات البيئة.. صور

الجمعة، 05 يناير 2024 03:00 ص
لكل المناسبات.. معلمة بالشرقية تصنع أشكالا فنية من الخرز ومخلفات البيئة.. صور أشكال خرز
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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برعت فى تصنيع أشكال فنية جميلة وجذابة من مخلفات البيئة والخرز، وبدأت فى تعليم سيدات وفتيات يحققن هامش ربح مرضى، حيث قالت وداد الجمل معلمة تربية فنية بمدرسة أبو الشقوق الثانوية بإدارة كفر صقر التعليمية محافظة الشرقية، إنها بدأت فى تصنيع أشكال فنية منذ 3 سنوات، والآن ذاع صيتها لأنها تصنع أشكال جذابة جدا وتبيعها بسعر مخفض راضية بهامش ربح بسيط إعمالا بالمثل "القليل فى الكثير يجمع".

وأضافت أنها فى بداية عملها تقوم بعمل شكل فنى وعرضه فى السوق وانتظار طلبات الزبائن وبعدها تقوم بتصنيع الكميات المطلوبة وتوزيعها بهامش ربح يرضيها، وبفضل الله ذاع صيتها في المنطقة والمناطق المجاورة وبدأت الطلبات تزيد على منتجات وبدأت فى تعليم عدد من السيدات وتوزيع أعمالهم عن طريقها.

وأضافت: أنا أبيع بأسعار أقل من السعر العادى بنسبة لا تقل عن 50%، وأصبحت كل مناسبة لها أشكالها الخاصة بها، فمثلا فى شهر رمضان أبدأ فى تصنيع الفوانيس بأشكال بوجى وطمطم، وأشكال كرتونية، مشيرة إلى أنها فى عيد الأضحى تقوم بتصنيع أشكال الخروف والكعبة وأشكال اخرى تناسب المناسبة، وفى عيد الأم تصنع ميداليات مكتوب عليها عبارات خاصة بالأم.

وأوضحت وداد، أن هذا العمل مناسب جدا للسيدات والفتيات، لأنها تعمل بمنزلها، وحسب أوقات فراغها فهو لا يؤثر على عمل المنزل ويجعل السيدة تسهر بقيمتها لأن السيدة  تختار الشكل وذوقه ولديها إمكانية أن تعرض أعمالها وتنتج ما يطلبه الزبائن دون أن تكدس منتجاتها دون فائدة، هذا بخلاف هامش الربح المرضى فى كل شكل يتم عمله، ناصحة جموع السيدات لتعلم هذه الحرفة القيمة والمناسبة لعمل السيدات بمنازلهن.

اشكال خرز
اشكال خرز

 

اشكال من مخلفات البيئة
اشكال من مخلفات البيئة

 

خرز
خرز

 

شكل لعبة أطفال
شكل لعبة أطفال

 

لعب اطفال
لعب اطفال

 

وداد الجمل
وداد الجمل






اشكال من الخرز

محافظة الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظة الشرقية




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