اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يناير 2024 03:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء اليوم

الجمعة، 05 يناير 2024 02:00 ص
قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء اليوم قافلة دعوية -أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، اليوم الجمعة، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، وذلك على النحو التالي:
FB_IMG_1704305632189

 







دار الافتاء

وزارة الاوقاف

الازهر الشريف

الصحة الانجابية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة