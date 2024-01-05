جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر قيادة الجيش اللبنانى فى اليرزة.

على صعيد متصل، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، نائب رئيس أركان الدفاع فى الجيش البريطانى للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء تشارلز ووكر، بحضور السفير البريطانى فى لبنان، حيث تم التداول في سبل التعاون بين جيشى البلدين.