اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يناير 2024 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

فصائل فلسطينية: قصفنا تجمع آليات الاحتلال غرب مخيم المغازي فى غزة بالهاون

الجمعة، 05 يناير 2024 11:21 ص
فصائل فلسطينية: قصفنا تجمع آليات الاحتلال غرب مخيم المغازي فى غزة بالهاون الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت فصائل فلسطينية، منذ قليل، قصفها تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وسط غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة