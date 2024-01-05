فحص 1600 مواطن بالمجان ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" بدمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إطلاق أولي قوافل مبادرة "حياة كريمة" الطبية لفحص المواطنين بالمجان للعام الجديد، والتي استهدفت قرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من تقديم الخدمات الطبية ل 1690 مواطن، مشيرا إلي أنه تم تحويل 17 حالة إلي المستشفيات العامة لاستكمال العلاج، فضلا عن فحص 34 حالة بالسونار، إضافة إلي فحص 34 حالة أخرى بالأشعة، مضيفا أنه قد تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لأكثر من 100 مواطن ممن ترددوا على القافلة.

وأشار وكيل صحة دمياط، إلي أنه تم إجراء 230 تحليل معملي بمعامل الدم، وكذلك 35 تحليل معملي بمعامل الطفيليات، إضافة إلي إجراء 10 ندوات توعوية حضرها 180 مواطن.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أن هناك استعداد جيد لبدء خطة قوافل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لفحص المواطنين بالمجان، مشيرا إلي أن خطة العام الجديد تضمنت استمرار تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا والقري النائية، موضحا أن القطاع الطبي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا منذ انطلاق مشروعات المبادرة والتي ساهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل صحة دمياط، أنه تم مراعاة زيارة الاماكن الأكثر احتياجا داخل دمياط بشكل دوري مستمر بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين بشكل لائق.