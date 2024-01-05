علشان حقك.. اعرف شروط بيع بيت الورثة بالطريقة القانونية

كتب أحمد عبد الهادى

حدد القانون عدة شروط لبيع عقار الورثة، وذلك للمواطنين الذين يرغبون في بيع البيت المروث وتقسيم الورث بين أفراد الأسرة، وهناك كثير من الأشخاص يفضلون شراء بيوت الورثة، بسبب انخفاض سعره عن البيت الذي يمتلكه شخص واحد.

وحدد القانون شروطا يجب على كافة الأفراد معرفتها في حالة بيع هذا العقار، فلا يمكن أن تتم عملية البيع إلا بتوافر تلك الشروط جميعها، فعند توافرها يمكن للمشترى الحصول على العقار بدون مشاكل قانونية؛ ويستطيع بيعه فيما بعد والحصول على أرباح من خلاله.

• شروط بيع بيت الورثة:

- يجب توفير كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا البيت.

- يجب اشعار كل أفراد الأسرة، ممن لديهم الحق في الحصول على الورث.

- حال كان الورثة من ضمنهم شخص قاصر فيجب تخصيص نصيبه وتحرير محضر بهذا الأمر.

- يجب التأكد من تسجيل البيت باسم المتوفي في كتابة العدل.

- فور الانتهاء من بيع البيت من الأفضل كتابة عقد بشكل ابتدائي لضمان حقوق كل الأطراف، وتوكيل رسمي من كل وارث ليتم إفراغه.

- في حال عدم تواجد أي فرد من الورثة عند بيع البيت لا تتم عملية البيع.

* كيف يتم بيع بيت الورثة:

بيع البيت يتم على أساس مجموعة من الخطوات أو الإجراءات يجب على كل فرد من الأسرة أن يكون على علم بها:

عندما يرغب الورثة في بيع هذا البيت لابد من تقسيم الحصة، والتقسيم يتم من خلال طريقتين الطريقة الأولى تتم بعد اتفاق بين جميع الورثة بشكل مناسب لهم جميعًا على تقسيم الحصة حسب النصاب الشرعي، وذلك في حال عدم وجود وصية.

الطريقة الثانية لتقسيم الحصة يتم استخدامها في حال عدم وجود اتفاق بين الورثة قادر على إرضاء كافة الأطراف، لذلك يقومون برفع قضية تتولى فيها المحكمة تقسيم الإرث سواء بطبيعة الحال بيت أو غيره، ويطلق عليها دعوى قسمة إجبار.