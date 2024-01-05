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طبقا للقانون.. كيف تفقد الأم حضانة نحلها؟.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 يناير 2024 07:00 ص
طبقا للقانون.. كيف تفقد الأم حضانة نحلها؟.. اعرف التفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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حضانة الأم لطفلها من الأمور القصائد الشائكة، والبعض من السيدات يقعن فى بعض الحالات التى تكلفهن فقدان حضانة أطفالهن، فما هى هذه الحالات؟.

 

وتتلخص حالات إسقاط الحضانة عن الأم في:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية. 

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة وهنا يخير أمام القاضى بين والده ووالدته.

 







حضانة الام

محكمة الاسره

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