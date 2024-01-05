ضبط 1250 كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيه بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية مفاجئة، اليوم الجمعة، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بها كميات من الدقيق البلدي المهرب تقدر بـ 1250 كيلو، وذلك على الطريق 36 الحربي بمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.