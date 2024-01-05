ضبط مزارع هارب من 60 سنة سجن فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر)، مطلوب التنفيذ عليها فى 11 حكم جزئى بتهم "تبديد"، بإجمالى مدد حبس 14 سنة و11 شهر.

كما تمكنت الجهود من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية فى 42 حكم مستأنف - جزئى بتهم "تبديد، وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، محكوم عليه بالحبس 28 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم جزئى - مستأنف بتهم تبديد.

وتمكنت الجهود من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى 33 حُكم جزئى بتهم (تبديد - شيك - استيلاء).