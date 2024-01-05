ضبط لصوص ماكينات الرى فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالشرقية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (6 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية مستخدمين سيارة ربع نقل ومتخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم صندوق به معدات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (6) وقائع بدائرة المركز وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئا النية"، وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات رى.