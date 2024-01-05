ضبط شخص يروج لتوفير تأشيرات حج بدون ترخيص بالدقي

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لتنظيم رحلات حج بدون ترخيص بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت..

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لتنظيم رحلات "حج" من خلال الزعم بتوفير تأشيرات وذلك بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين إتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه غير المشروع – 2 خاتم بإسم إحدى شركات السياحة).. وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى تنظيم رحلات الحج "بدون ترخيص" ، وتحصله على مبالغ مالية من عملائه بطريق الإحتيال نظير ذلك.. كما أضاف بإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.