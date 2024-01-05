صحتك بالدنيا.. شروط الولادة تحت الماء وأنواع الأرق وتأثير التدخين على بشرتك

كتبت فاطمة ياسر

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، كمشروبات صباحية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع طبيعيا دون أدوية، وأطعمة يجب أن يتناولها طفلك لمحاربة أمراض الشتاء، وأطعمة ومكملات غذائية تقلل أعراض فرط الحركة والتشتت عند الكبار ،وكيف يؤثر التدخين على بشرتك؟ يسرع الشيخوخة ويزيد فرص الإكزيما، وكل ما تريدين معرفته عن الولادة الطبيعية تحت الماء وشروطها الصحية، ولو مبتنامش كويس.. اعرف الفرق بين الأرق المزمن والمؤقت.

-مشروبات صباحية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع طبيعيا دون أدوية

-أطعمة يجب أن يتناولها طفلك لمحاربة أمراض الشتاء

-أطعمة ومكملات غذائية تقلل أعراض فرط الحركة والتشتت عند الكبار

-هل يقلل العلاج المائى من أعراض الصداع النصفى؟

-كيف يؤثر التدخين على بشرتك؟ يسرع الشيخوخة ويزيد فرص الإكزيما

-كل ما تريدين معرفته عن الولادة الطبيعية تحت الماء وشروطها الصحية

-لو مبتنامش كويس.. اعرف الفرق بين الأرق المزمن والمؤقت