اليوم السابع
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صحة المنوفية تنظم 4 قوافل طبية خلال شهر يناير.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 يناير 2024 05:41 م
صحة المنوفية تنظم 4 قوافل طبية خلال شهر يناير.. اعرف التفاصيل الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على استمرار تنظيم القوافل الطبية القرى الأكثر احتياجات ولوصول الخدمة لمستحقيها.
 
وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنظيم 4 قوافل خلال هذا الشهر بعدد من قرى مراكز المحافظة المختلفة،مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.    
 
وأوضحت خضر، أن القوافل سوف تشتمل على عيادة متخصصة، عيادة باطنة، عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، اسنان ، رمد، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

 







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