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شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا والحصيلة تصل لـ5660 معتقلا

الجمعة، 05 يناير 2024 02:03 م
شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا والحصيلة تصل لـ5660 معتقلا اعتقالات الاحتلال - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أعلنت هيئة شئون الأسرى، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 12 فلسطينيا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الى 5660 معتقلا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق في الضفة الغربية بعد تنفيذ اقتحامات وشن حملات اعتقال ومداهمة منازل الفلسطينيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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