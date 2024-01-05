زوجة تقيم دعوى تبديد ضد زوجها بعد عامين زواج لرفضه سداد مصروفات علاج ابنته

"بعد ولادتى طفلته تركنى بمنزل عائلتى، وعندما حاولت العودة لمسكن الزوجية رفض واكتشفت بأنه خطب ويستعد للزواج، لأعيش خلال شهور فى عذاب بعد أن طالبنى بالتكفل بنفقات ابنتى المريضة ورفض سداد مصروفات علاجها".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلى زوجها عن تحمل المسئولية، وهجره لها وتبديد منقولاتها ومصوغاتها.

وأشارت الزوجة التى طالبت بحبس زوجها: "تخلف عن رعاية طفلته بعد ولادتها، وتركنى بمنزل عائلتى وامتنع عن إرسال نفقات لنا رغم يسار حالته المادية، وأصبحت معلقة على ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر رفض وهدد بإيذائى ليحاول سرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأكدت الزوجة: "منذ نشوب الخلافات بيننا أصبح يتفنن فى التسبب لى بالضرر، وتركنى أستدين لعلاج الطفلة، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس، وإثبات ما تعرض له على يديه من عنف، بخلاف تشهيره بى باتهامات كيدية وتصرفاته الجنونية وعصبيته وتهديده لي".

وأضافت: "أقمت دعاوى حبس لإثبات تركه لى وطفلته دون نفقات رغم أنه ميسور الحال، لأضطر إلى إقامة دعوى طلاق ضده بعد رفضه حل الخلافات وتسويتها بالصلح وإصراره على الزواج على، ومواصلته التعنت فى حقي".