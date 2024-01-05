زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لتغيير حكومة نتنياهو: خطر على الدولة

وكالات

دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، إلى تغيير الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، في أعقاب خلاف حاد داخل الحكومة بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية، ووصفها بأنها أصبحت "خطراً على الدولة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن لبيد قوله، الجمعة، عبر منصة "إكس": "على دولة إسرائيل أن تغير الحكومة وزعيمها.. هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا من اتخاذ قرار استراتيجي، وعليهم أن يرحلوا الآن".

كانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت، الخميس، أن الخلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة وصل ذروته.

وأوضحت الهيئة، أن اجتماعاً عقده مجلس وزراء الحرب، الخميس، لبحث مسألة المرحلة التالية للحرب بعدما دخل نتنياهو وجالانت، في نقاش ساخن في غرفة جانبية داخل مقر وزارة الدفاع إثر منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من عقد اجتماعات مع رئيسي جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك).

وقالت الهيئة، إن جالانت هاجم نتنياهو، واتهمه بأنه يضر بأمن إسرائيل بقراراته، بينما رد نتنياهو أنه لا يحق لجالانت عقد اجتماع مع قادة أجهزة أمنية يتبعون مباشرة رئيس الحكومة، وليس وزير الدفاع.

وقال نتنياهو مهاجماً جالانت "رئيس الموساد نفسه يعتقد أن هذه مناقشات عقيمة هدفها العلاقات العامة"، بحسب هيئة البث.

وعلَّق لبيد على هذه المناقشة بقوله: "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على أن هذه الحكومة تمثل خطراً"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف: "هذه التسريبات دليل آخر على أن هذا (الكابينت) يشكل خطراً على الدولة".