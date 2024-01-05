رفع درجة الاستعدادات القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقنا

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا وجه الأجهزه التنفيذية ورؤساء المدن، بوضع خطة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشآت بمساعدة الأجهزة الأمنية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ، و تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمنتزهات، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتاكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، مرحبا ومنع الاجازات الخاصه بأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وانتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامه وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وأضاف عبد الباقى، أن محافظ قنا شدد على استمرار الحملات التفتيشية على محال ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.