رئيس مدينة السنطة: انتهاء توصيل الغاز للمنازل ورصف الشوارع الجانبية

الغربية محمد طارق

أكدت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية التي تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بها وانهاء كافة المرافق العامة.

وأضافت رئيس المدينة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع خطة الرصف الشوارع الآتية "شارع بورسعيد، شارع الجمهورية، شارع الجيش حتى الحراج القديم، شارع السكة الحديد، طريق زفتى/طنطا حتى مدخل شارع الجيش" وهذا ضمن الخطة الاستثمارية، كما سيتم طرح طريق السنطة البلد لرصفه خلال الأيام القادمة.