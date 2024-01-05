اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 08:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وبدء خطة الرصف بـ5 شوارع رئيسية بالمدينة..

رئيس مدينة السنطة: انتهاء توصيل الغاز للمنازل ورصف الشوارع الجانبية

الجمعة، 05 يناير 2024 08:00 ص
رئيس مدينة السنطة: انتهاء توصيل الغاز للمنازل ورصف الشوارع الجانبية رصف الطرق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أكدت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية التي تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بها وانهاء كافة المرافق العامة.

وأضافت رئيس المدينة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع خطة الرصف الشوارع الآتية "شارع بورسعيد، شارع الجمهورية، شارع الجيش حتى الحراج القديم، شارع السكة الحديد، طريق زفتى/طنطا حتى مدخل شارع الجيش"  وهذا ضمن الخطة الاستثمارية، كما سيتم طرح طريق السنطة البلد لرصفه خلال الأيام القادمة.
 
وأوضحت أن خطة الرصف أيضا ستتضمن طرح خطة هيئة الطرق، حيث سيتم رصف الطريق من بنك مصر حتى الموقف ومن بنك مصر حتى حدود زفتى بطول 3/5 كليو متر.

 







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