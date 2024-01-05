رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 71% من الفلسطينيين فى غزة يعانون الجوع

كتب محمد شرقاوى

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع نسبة الضحايا إلى 90%.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال دمر البنى التحتية في غزة، ومحا أحياء كاملة من القطاع، مؤكدا أن الاحتلال يقصف مربعات سكنية كاملة ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة.

وتابع أن 71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية، مضيفا أن عشرات المرضى ينزفون في منازلهم و8 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض.