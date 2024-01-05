رأس البر تستقبل رواده الفسحة والتنزه فى العطلة الأسبوعية ..صور

وشهدت جميع مدن محافظة دمياط ومدينة رأس البر أجواء مشمسة ودرجات الحرارة المعتدلة وانكسار موجة البرودة منذ صباح اليوم وهو مادفع كثير من العائلات للخروج والتنزه لمدينة رأس البر عامة وشاطئ البحر خاصة وتناول الغذاء واللعب والتنزه.

يذكر أن مدينة رأس البر تعد المتنزه الأفضل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى للتنزه والفسحة في العطلات الرسمية والإجازات العامة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت طقس متقلب وأجواء غير مستقرة أغلب أيام الأسبوع مصحوبة بتساقط أمطار متوسطة إلي غزيرة بعض الأوقات.