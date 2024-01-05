خدمات تهمك.. اعرف إجراءات تقديم طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة فى سوهاج

تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين ، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة في سوهاج من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية بسوهاج : -

المستندات والأوراق المطلوبة :-

- 1 صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ( الأصل للإطلاع )

-2 صورة المستند الدال على ملكيه العقار أو عقد الإيجار ( الأصل للإطلاع ) .

- 3صورة رخصة المبانى ( مع الاطلاع على الأصل ) .

-4 كشف مشتملات .

-5 خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات ( فى حالة إقامة العقار على أرض زراعية)

- 6 حكم نهائى بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة .

- 7تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه