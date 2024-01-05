حصر العمالة المؤقتة داخل مراكز الشباب بقرى ومدن كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة كفر الشيخ، على مديرى إدارات الشباب والرياضة بالإقليم، ضرورة الحصر الشامل والتدقيق الجيد بخصوص أسماء العمالة المؤقتة، بالإضافة لرفع تلك الكشوف إلى مديرية الشباب والرياضة، بمدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

كما وجه وكيل الوزارة، توفير مراكز الشباب بالمحافظة، لكافة الخدمات والأنشطة الرياضة لسكان القرى والمراكز والمدن، بما يجعل لممارسة الرياضة أهمية كبيرة لدى الشباب وجميع فئات المجتمع، كما تلعب دوراً كبيراً في تحسين صحة الجسم لدى الإنسان.

كما شدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، على متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة والتأكد من سلامة كافة التوصيلات الكهربائية، واتخاذ كافة التدابير وفق التعليمات الخاصة بمواجهة موجات الطقس السيئ، وتدارك آثارها على كافة المنشآت الرياضية والشبابية، التواصل بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لإدارة الأزمة.