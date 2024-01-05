اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يناير 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

الجمعة، 05 يناير 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين وزارة الصحة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

وزارة التعليم العالى تُغلق 4 كيانات تعليمية وهمية فى الإسماعيلية

‫ وزارة الزراعة: 40 مليار جنيه تكلفة دعم لمنظومة الأسمدة خلال 3 سنوات

وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا

وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا

 







الصحه

التموين

الرى

الاوقاف

الزراعه

التربيه والتعليم

الازهر

التعليم العالى

جامعه القاهره



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة