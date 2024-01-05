حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين
وزارة التعليم العالى تُغلق 4 كيانات تعليمية وهمية فى الإسماعيلية
وزارة الزراعة: 40 مليار جنيه تكلفة دعم لمنظومة الأسمدة خلال 3 سنوات
وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا
الزراعة:الرقعة الزراعية زادت بعهد الرئيس السيسي عبر استصلاح 3.5 مليون فدان
وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا
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