وقال عبد الفتاح ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة، إن "كافة المقترحات لإدارة غزة ما بعد العدوان المستمر منذ 3 أشهر مجرد أوهام لأن السلطة الفلسطينية هى المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف وتقرير مصير شعبها".

وحمل المتحدث باسم حركة فتح، المجتمع الدولى المسؤولية عن توسيع نطاق العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب عدم اتخاذه حتى هذه اللحظة أي إجراءات أو خطوات عملية حقيقية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد الفتاح، "نحن مؤمنون تماما بأن هذا الاحتلال سينتهي والعدوان سيتوقف وليس أمام إسرائيل والعالم أجمع إلا الإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أهمية توافق كافة القوى السياسية مع السلطة الفلسطينية في إدارة البلاد ما بعد الحرب من باب المسؤولية الجماعية في مواجهة هذا العدوان.

وأشاد المتحدث باسم حركة فتح، بالجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، مستنكرا في الوقت نفسه كافة الاستهدافات والجرائم الإسرائيلية التي تسفر عن قتل وتشريد الأطفال في غزة.

