حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا السبت 6 يناير 2024 وفق خريطة التنبؤات الجوية

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غد السبت 6 يناير 2024 .

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد غد طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى بارد ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 14.