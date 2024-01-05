جهود شركة مياه الفيوم لتحليل العينات والتأكد من سلامة المياه.. تفاصيل

الفيوم رباب الجالي

تبذل شركة الفيوم لـ مياه الشرب والصرف الصحى ، جهودا كبيرة لسحب وتحليل عينات المياه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تبذل الشركة جهودا لمواجهة حالات التعدى علي الخطوط وضبط المخالفات والعمل علي إزالتها، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتكثيف.

وقال المهندس محمد النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن الشركة تعمل بشكل دائم علي تكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب، وتقليل الفاقد الفيزيائي بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب.

ولفت المهندس محمد النجار إلى أن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها تمكنت من ضبط وإزالة عدد 195 حالة تعدي على شبكات مياه الشرب خلال أكتوبر ونوفمبر 2023 داخل مناطق DMZ 3 بقرى ( بني صالح -المندرة -سنرو ) ومناطق DMZ 4 بقرى ( العجميين - طبهار - الناصرية ) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم الكشف عن 128 حالة فاقد فيزيائي ما بين تسريبات بالقوائم المنزلية وتسريبات بخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات وتم توجيه الإدارات المعنية بسرعة إصلاح جميع التسريبات

وأكد النجار أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في إنشاء مناطق DMZ لمراقبة مياه الشرب بجميع أرجاء المحافظة لتقليل الفاقد الفيزيائي والحد من حالات التعديات على شبكات مياه الشرب موضحاً أن تلك الممارسات التي يتبعها بعض المواطنين في التعديات على شبكات مياه الشرب, من شأنها أن تتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب وإهدار لأموال الدولة التي تضخها في مشروعات قطاع إنتاج مياه الشرب وتعطيل برامج وخطط التنمية

ولفت المهندس محمد عبد الجليل النجار إلى أن الشركة تهتم بشكل دائم بسحب عينات المياه وتحليلها وكشف عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل 33 الف و872 عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال نوفمبر 2023 تضمنت سحب

و346 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة

و476 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي, و50 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي

وأكد النجار أن الهدف من تجميع وتحليل عينات مياه الشرب التأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

مضيفاً أن قطاع المعامل بالشركة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لرصد أي متغيرات في جودة المياه ،كما يشهد القطاع طفرة كبيرة من التطور سواء كان عن طريق استحداث اجهزه فحص جديدة أو عن طريق تنمية المهارات العلمية والعملية للعاملين بالقطاع، مشيداً بما حققه قطاع المعامل بالشركة من نجاحات وإنجازات خلال الآونة الأخيرة وحصولهم على أعلى المستويات في مجال جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والكفاءة العلمية والعملية لجميع العاملين بالقطاع.