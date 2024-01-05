تشديد إجراءات الأمن فى محيط كنائس جنوب سيناء استعدادا لعيد الميلاد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انتهت كنائس جنوب سيناء ، كافة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية في محيطها، والتأكد من كفاءة وفاعلية كاميرات المراقبة، ورفع المخلفات من حولها، ووضع حواجز مرورية في كافة الطرق التي تؤدي إليها.

وحرص قساوسة الكنائس على تزينها بالأنوار والبلونات، وأشجار الكريسماس، والمجسمات المضيئة التي تعبر عن رحلة ميلاد السيد المسيح، وذلك استعدادًا لانطلاق بداية الاحتفالات بقداس عيد الميلاد المقرر أن ينطلق مساء غدًا السبت.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس، ووضع حواجز مرورية وبوابات أمنية على مداخلها للتفتيش كافة الوافدين إليها دون استثناء، والتأكد من هويتهم، والتأكيد على تمشيط محيطها بشكل دوري، ومتابعة كاميرات المراقبة التي توجد عليها لرصد محيطها.

وأوضح المحافظ في تصريحات، أنه وجه رؤساء المدن، برفع أي مخلفات أو تراكمات رمال في محيط الكنائس، وتقديم الخدمات للإخوة المسيحين، وتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد، إضافة إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكل مدينة يوجد بها كنيسة، لمتابعة الأمور أول بأول، والوقوف على الأحداث الطارئة للتعامل الفوري والسريع معها.

وأكد أنه وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بكافة المدن، والتأكد من توافر كافة الخدمات داخل الكنائس من "مياه، كهرباء" خلال فترة الأعياد، وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.