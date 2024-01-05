تجدد القصف الإسرائيلى على محيط مستشفى الأمل فى خان يونس

كتب محمد شعلان

أعلن الاهلال الاحمر الفلسطيني، منذ قليل، تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.