تجارية كفر الشيخ: متابعة صرف 1850 تاجر للمقررات التموينية وخطة لإنشاء معارض رمضان

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، غرفة عمليات لمتابعة قيام البقالين التموينيين بصرف المقررات التموينية عن شهر يناير 2024 لعدد 1850 تاجر تمويني.

يترأس غرفة العمليات المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة ومحمد شحاتة رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، وأعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية كلا بمركزه، وحددت الغرفة واتس لتلقي الشكاوى، وللتواصل 01014714729.

وأكد رئيس غرفة كفرالشيخ، أنه تم توفير السكر بسعر27 جنية للكيلو زنة 1000 جم وتوفير الأرز ب 20 جنيه ارز عريض زنة 1كيلو، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على أسعار المكرونة والدقيق واللحوم البلدية الطازجة بسعر 220 ج للكيلو، بمعرض السلع الغذائية المخفضة، المقابل لجامعة كفر الشيخ، إضافة لتنوع المعروضات والزيوت بأسعار تطرحها الشركة العامة لتجارة الجملة.

وأضاف عبدالغفار أن هذا المعرض ليس بديلا عن معرض اهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة سنويا في كافة مراكز المحافظة حيث أنه جرى إعداد خطة المعارض خلال العام الجديد، لتلبي كافة احتياجات الأسر بمحافظة كفرالشيخ وتغطي كافة ربوع المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، معربا عن تفاؤله الشديد بالعام الميلادى الجديد في ظل دورة رئاسة جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنها ستكون 6 الحصاد لجهود سنوات مضت .