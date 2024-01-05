انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة فى بلبيس

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أمين منصور مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، وعبد الحافظ رمضان وكيل إدارة بلبيس التعليمية، انطلاق قطار القوافل التعليمية بإدارة بلبيس التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية، وطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية للوصول إلي جميع الطلاب بمركز مدينة بلبيس التعليمية.

وأوضح محمد رمضان غريب، أن هذه القوافل التعليمية تتم بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.

واشار محمد رمضان وكيل الوزارة ان القوافل التعليمية مجانية و تضم نخبة و مجموعة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات من مقدمى البرامج التعليمية فى التليفزيون وقناة مدرستنا بجميع المواد الدراسية مؤكدا ً أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية فى النظام الجديد وتدريب عملى من خلال طرح عدد من الاسئلة المتنوعة فى كافة التخصصات، والهدف منها تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب.

أشاد وكيل الوزارة بارتفاع نسبة حضور الطلاب الطالبات، موجها الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة والقائمين علي تنظيم القوافل التعليمية وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات متمنيا لهم التوفيق.