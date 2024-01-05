وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 102 رحلة داخلية اليوم، كما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 98 رحلة، وشركة ستارفلاير 14 رحلة، بالإضافة إلى قيام خطوط سكايمارك الجوية بإلغاء رحلة واحدة .

وأضافت القناة أن إلغاء الرحلات سيستمر حتى الغد، حيث قررت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء 100 رحلة، كما قررت خطوط أول نيبون الجوية إلغاء 96 رحلة.

وأشارت القناة إلى أن شركات الطيران أوضحت أنه قد تكون هناك تغييرات أخرى في جداولها، وتنصح الركاب بالبقاء على اطلاع بالتطورات.. مضيفة أنه من المتوقع أن تظل الخدمات معطلة حتى تتم إزالة جميع الحطام من المدرج والانتهاء من فحوصات السلامة.