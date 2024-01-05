اليوم السابع
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المرصد الأورومتوسطي: 90 ألف فلسطينى فى عداد الشهداء أو المفقودين

الجمعة، 05 يناير 2024 01:26 م
المرصد الأورومتوسطي: 90 ألف فلسطينى فى عداد الشهداء أو المفقودين الوضع فى غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع، وأكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن إسرائيل دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين، مؤكدة أن مليون و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

وتحدث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعد هجماته ضد المدنيين بشكل متعمد وتوسع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.







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