الكشف وتوفير العلاج لـ1406 مواطنين بقافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالفشن

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية ، بقرية مهدى الأخرم مركز الفشن، مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1406 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 51 ،معمل طفيليات 35،حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة الأسنان 12، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 114 حالة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.
وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة