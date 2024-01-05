الكشف على المواطنين بالكنائس ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى فريق الرعاية الأساسية بصحة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بقيادة الدكتور آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية استشارى الأطفال، الكشف على 75 طفلا، وصرف العلاج بالمجان اليوم بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ، يأتى ذلك ضمن خطة التأمين الطبي للكنائس خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لعام 2420.

كما انتشرت فرق الرعاية الأساسية فى الإدارات الصحية التابعة للمديرية فى متابعة التأمين الطبي بالكنائس برعاية كل الدكتورة عبير العقدة، مدير إدارة قلين الصحية، ومتابعة التأمين الطبي فى كنيسة مارجرجس بالخبى، والدكتورة منال المنوفى، مدير إدارة دسوق الصحية، ومتابعة التأمين الطبى فى كنيسة مارجرجس بدسوق، والدكتور إيهاب عبد ربه، مدير إدارة الرياض الصحية، متابعة التأمين الطبي فى كنيسة القديس الانبا موسى بالرياض.

جاء ذلك تحت شعار" انزل.. اكشف.. اطمن"، وتنفيذا لمبادرة 100 يوم صحة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت رعاية وتوجيه وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.



اجراء الكشف الطبي بالكنائس



اجراء الكشف الطبي بالكنائس



اجراء الكشف الطبي على الاطفال بالكنائس



إجراء الكشف الطبي على المواطنين بالكنائس ضمن مبادرة 100 يوم صحة بكفر الشيخ