اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 09:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: بوتين تلقى دعوات من عشرات الدول لزيارتها فى عام 2024

الجمعة، 05 يناير 2024 08:33 م
الكرملين: بوتين تلقى دعوات من عشرات الدول لزيارتها فى عام 2024 الرئيس فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم /الجمعة/، أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يجرى مجموعة من الزيارات الخارجية فى 2024، مُُضيفة أنه تلقى دعوات من عشرات الدول تشمل البرازيل وفيتنام وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا ودول أخرى.

وذكر الكرملين، فى بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن جغرافية الزيارات الخارجية المحتملة للرئيس الروسى لا تقتصر على هذه الدول لأنه يمكن الاتفاق على أية رحلة على الفور إذا لزم الأمر.


ولم يعلن الكرملين بعد عن الزيارات المستقبلية للرئيس الروسي، لكن بوتين صرح فى وقت سابق بأنه لا يستبعد القيام بزيارات محتملة إلى دول صديقة، مردفاً: "لكننى أحاول عدم التخطيط لأى شيء حتى الآن"، بحسب قوله


يُشار إلى أنه من المقرر هذا العام، أن تعقد قمة مجموعة العشرين (G20) فى البرازيل فى نوفمبر، وستعقد قمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) فى بيرو، كما تترأس روسيا مجموعة البريكس، وستعقد قمة هذه الجمعية فى مدينة كازان. ومن المقرر أيضًا أن تعقد قمة رابطة الدول المستقلة أيضا فى روسيا.


يُذكر أنه فى عام 2023، زار الرئيس الروسى قيرغيزستان والصين وكازاخستان وبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.







فلاديمير بوتين

روسيا

موسكو




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