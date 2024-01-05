السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مخر سيل سنور استعدادا لموسم الأمطار

تفقد اليوم الجمعة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، مخر سيل سنور والذي تم تأهيله وتطويره ويجري حاليا تنفيذ بحيرات تجميع وتهدئة ضمن مشروع متكامل لاستيعاب أية كميات من الأمطار والسيول، وفي إطار خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة .

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيراً إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمراجعة المستمرة للأعمال التي تم تنفيذها بمكونات المشروع وتضمنت تبطين وتكاسي وتطهير وتأمين الأعمال الصناعية، بجانب المتابعة المستمرة لتطهير المجرى، والهدار وأحواض الترسيب والتهدئة وأحواض التجميع، ضمن الحلول الفنية التي يتم تنفيذها لتدعيم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته للتعامل مع مياه الأمطار و السيول بالكفاءة المطلوبة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد المخر بسنور علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، ومحمد عثمان رئيس مجلس قروي بياض العرب.