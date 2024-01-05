اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع الروسية: تدمير صاروخ أوكرانى مضاد للسفن فى البحر الأسود

الجمعة، 05 يناير 2024 06:04 م
الدفاع الروسية: تدمير صاروخ أوكرانى مضاد للسفن فى البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخ أوكرانى مضاد للسفن من طراز "نبتون" شمال غربى البحر الأسود.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الروسية تصدت لهجوم صاروخى أوكرانى فى الجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود، مشيرة إلى تدمير صاروخ " نبتون".


وأضاف البيان:" أن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضى 8 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية، و14 صاروخا تكتيكيا "توتشكا-أو"، و3 صواريخ "اس-200"، و107 صواريخ "هيمارس" أمريكية و"أولخا" أوكرانية الصنع، وصواريخ " فامبير" تشيكية، و3 صواريخ مضادة للرادار و253 مسيرة".


ويزن صاروخ "أر-360" (نبتون) 870 كج ويمكنه حمل رأس حربى وزنه 150 كج ويصل مداه إلى 280 كم وسرعته 900 كم فى الساعة. ويمكن لمنظومة "نبتون" إطلاق 24 صاروخا فى آن واحد.

 

 







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