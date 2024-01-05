الدفاع الجوى الروسى يعترض 10 صواريخ فى أجواء مقاطعة بيلجورد

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوى، اعترضت 10 صواريخ فوق مقاطعة بيلجورود، أطلقتها قوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان الخميس: "في حوالي الساعة 23.40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضى الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أولخا".

وفي وقت لاحق أعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف عن إصابة شخصين خلال قصف بيلجورود.

وأوضح أنه وبحسب البيانات الأولية أُصيب شخصان أحدهما بشظية في الساعد، والثاني أصيب بشظية في أسفل ساقه، مشيرا إلى أنه تم نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى المدينة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

كما أكد أن هناك أضرارا في أحد التجمعات السكنية بالمدينة، وأنه نتيجة انفجار قذيفة بالقرب من مبنى سكني، تحطمت نوافذ عدة شقق وتضرر أكثر من 30 سيارة.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي نفذته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية وأنها أسقطت 10 صواريخ.