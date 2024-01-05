ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، عن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر، قوله: "قلوبنا مع الشعب الياباني بعد الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو يوم الاثنين الماضي".

وأضاف أن القوات الأمريكية في اليابان تجري اتصالات منتظمة مع الحكومة اليابانية لبحث كيفية تقديم المساعدة في حالة طلب المساعدة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في محافظة إيشيكاوا اليابانية التي تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، يوم رأس السنة الجديدة، فيما رصدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية نحو 200 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة، وحذرت من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

