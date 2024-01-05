"الجمهورية الجديدة".. 94 مشروعا لخدمة 40 ألف نسمة فى قرية دنديل ببنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت قرية دنديل التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، خلال العشر سنوات الأخيرة، والتى غيرت ملامح قرى الوحدة المحلية لدنديل.

وشهدت قرى الوحدة المحلية لقرية دنديل، تنفيذ عدد من المشروعات خلال العشر سنوات الأخيرة لخدمة 40 ألف نسمة بقرى "دنديل، والبرج، وكوم أبو خلاد".

وتضمنت المشروعات التى تم تنفيذها، والتى بلغت 94 مشروعا خدميا، 25 مشروعاً فى قطاع الصحة، و17 مشروعا فى الطرق والكبارى، و4 مشروعات صرف صحى، و5 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة.

ومن ناحية أخرى، شهدت قرى الوحدة المحلية لقرية دنديل، تنفيذ العديد من المشروعات خلال مبادرة حياة كريمة ، حيث تم ادراج القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشهدت قرية دنديل تنفيذ مشروع إنشاء المجمع الخدمى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بقرية دنديل والقرى التابعة لهم، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعى بالقرية، على مساحة 400م2، والذى يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى.

كما شهدت القرية تنفيذ مشروع نقطة إسعاف على مساحة 220م2 إنشاء الوحدة الصحية بدنديل على مساحة 850 م.



قرية دنديل



مركز شباب دنديل